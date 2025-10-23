 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: le climat des affaires "s'éclaircit un peu" en octobre, selon l'Insee
information fournie par Boursorama avec AFP 23/10/2025 à 09:27

Le climat des affaires et celui de l'emploi "s'éclaircissent un peu" en France au mois d'octobre, les indicateurs les mesurant progressant respectivement d'un point et de trois points, a annoncé jeudi l'Insee.

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

L'indicateur du climat des affaires gagne un point, après cinq mois de stabilité, à 97, et celui mesurant le climat de l'emploi gagne trois points à 96, rejoignant ainsi son niveau de juillet. Les deux indicateurs sont cependant en dessous de leur moyenne de longue période de 100 depuis juillet 2024.

Le climat des affaires rebondit particulièrement dans l’industrie, avec un indicateur qui gagne 4 points à 101, soit légèrement au-dessus de la moyenne de longue période.

Le solde d’opinion sur les perspectives personnelles de production augmente de nouveau nettement, et ceux visant le carnet de commandes rebondissent, a indiqué l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Le climat des affaires rebondit aussi "très nettement" dans l'ensemble "commerce de détail et commerce et réparation d’automobiles", l'indicateur gagnant sept points à 99. L'amélioration provient d'une forte hausse des soldes d'opinion sur les intentions de commandes. "L'embellie est particulièrement forte" dans le commerce et la réparation d'automobiles, relève l'Insee.

En revanche, le climat des affaires se replie dans les services, où l'indicateur perd deux points à 96, avec des soldes d'opinions sur l'activité et la demande prévue qui baissent nettement.

Il se replie aussi dans le bâtiment. L'indicateur perd deux points à 96. L'opinion des entrepreneurs de ce secteur se dégrade tant sur leur activité passée que sur l'activité prévue, et sur le niveau de leurs carnets de commande.

L'indicateur de climat de l'emploi, enfin, augmente principalement grâce au rebond des opinions sur les effectifs prévus dans les services (hors intérim).

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège du groupe français de services de restauration et de gestion des installations Sodexo
    Sodexo dit prévoir un CA entre +1,5% et +2,5% en 2026, après +3,3% en 2025
    information fournie par Reuters 23.10.2025 09:30 

    Sodexo a annoncé jeudi prévoir une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 1,5 et 2,5% en 2026, citant des défis dans ses activités aux États-Unis, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,3% sur 2025. Le groupe dit également anticiper ... Lire la suite

  • Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres
    Prudence en vue en Europe avec une pluie de résultats
    information fournie par Reuters 23.10.2025 09:30 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente jeudi avec une nouvelle avalanche de résultats de sociétés en Europe alors que les valorisations élevées ont poussé les investisseurs à prendre leurs bénéfices dans les ... Lire la suite

  • Un stand Dassault Systemes au salon CES de Las Vegas, en 2024 (illustration) ( AFP / FREDERIC J. BROWN )
    Dassault Systèmes abaisse ses prévisions pour 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.10.2025 09:20 

    L'éditeur français de logiciels Dassault Systèmes a revu en baisse ses objectifs pour 2025 en raison d'une croissance moins rapide qu'espérée, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué. Au troisième trimestre, ses ventes sont restées stables, à 1,46 milliard d'euros ... Lire la suite

  • Le CAC 40 a atteint un nouveau sommet historique mardi 21 octobre ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Bourses européennes ouvrent en timide hausse
    information fournie par AFP 23.10.2025 09:18 

    Les Bourses européennes ont ouvert jeudi en timide hausse, les investisseurs digérant une nouvelle salve de résultats d'entreprises sur fond de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,34%, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank