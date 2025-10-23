Dow: bénéfice net en hausse au 3T, après trois trimestres dans le rouge

Le groupe pétrochimique américain Dow a publié jeudi des résultats mitigés au troisième trimestre, avec des ventes en deçà des attentes du marché, mais un bénéfice net en hausse après trois trimestres de perte.

Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 9,97 milliards de dollars au troisième trimestre, en baisse de 8,3% sur un an, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le consensus des analystes de Factset s'attendait à 10,22 milliards de dollars.

Dow a cependant annoncé un bénéfice net de 62 millions de dollars, alors que les marchés s'attendaient à une perte de 269 millions de dollars.

Rapportée par action et hors éléments exceptionnels — référence pour les marchés —, ce bénéfice s'affiche à 8 cents. Les analystes tablaient sur une perte nette de 31 cents.

Pour son deuxième trimestre, Dow avait accusé une perte pour le troisième trimestre d'affilée, à 835 millions de dollar, encore plus importante que les deux précédentes.

Les investisseurs semblent donc soulagés de ce revirement dans le vert. Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Dow prenait 6,15%.

"Nous avons enregistré une amélioration de nos bénéfices et de nos flux de trésorerie malgré la pression continue exercée sur l'ensemble de notre secteur", a commenté Jim Fitterling patron du groupe, cité dans le communiqué.

"Nos équipes mènent des discussions fructueuses avec les gouvernements du monde entier afin de maintenir la circulation des produits et de garantir un environnement commercial équitable", a-t-il ajouté.

Le groupe souligne dans son communiqué que tous les segments opérationnels ont fait moins bien que l'année précédente.

"Nous restons convaincus que Dow est en bonne position pour naviguer dans cet environnement" commercial, a souligné M. Fitterling.

Le titre Dow a chuté de près de 25% sur les six derniers mois de l'année et de plus de 45% depuis le mois de janvier.