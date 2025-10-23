information fournie par Boursorama avec AFP • 23/10/2025 à 14:05

Turquie: la banque centrale abaisse son taux directeur d'un point, à 39,5%

La banque centrale turque a abaissé jeudi son principal taux directeur de 40,5% à 39,5%, confirmant les attentes des analystes.

( AFP / ADEM ALTAN )

"La tendance sous-jacente de l'inflation s'est accentuée en septembre", a noté la banque centrale, qui demeure prudente face au "ralentissement du processus de désinflation".

L'inflation a connu un rebond en septembre en Turquie, pour la première fois en plus d'un an, s'inscrivant à 33,3% sur douze mois, contre 33% en août, selon les chiffres officiels.

Une politique monétaire restrictive sera "maintenue jusqu'à atteindre la stabilité des prix", a indiqué la banque centrale. "La politique monétaire sera resserrée en cas d'écart significatif des perspectives d'inflation par rapport aux objectifs intermédiaires", a-t-elle ajouté.

La banque centrale turque avait abaissé en septembre son taux directeur de 43% à 40,5%.