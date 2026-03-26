France-Hommage national à Jospin, "repère dans notre Histoire et notre esprit"

Emmanuel Macron a salué jeudi en l'"humble militant" Lionel Jospin "un repère dans notre Histoire et notre esprit" lors d'un hommage national à l'ancien Premier ministre socialiste décédé le 22 mars à l'âge de 88 ans.

"Lionel Jospin fut toute sa vie durant un humble militant cherchant dans la rigueur et la grandeur de l'Histoire les moyens de l'accomplissement, menant des combats de justice et de liberté et servant notre République", a déclaré le chef de l'Etat en préambule de son éloge funèbre aux Invalides, à Paris, retraçant le parcours de cette figure de la vie politique française, en présence de sa famille.

Les obsèques de Lionel Jospin, ouvertes au public, étaient prévues à 14h30, au cimetière du Montparnasse.

Emmanuel Macron a retracé le "long cheminement politique intime" du défunt, "digne héritier de Jaurès, de Blum et Mitterrand". Jaurès, a-t-il poursuivi, qui lui inculqua "fidélité à l'idéal, sens du réel, recherche de la vérité, rigueur de l'action".

"Seul l'esprit de rigueur rend possible l'idéal", et c'est le "sens de l'absolu" qui l'a guidé cette "étrange soirée du 21 avril 2002", lorsqu'éliminé au premier tour de l'élection présidentielle, Lionel Jospin se retira de la vie politique, a déclaré le président.

"Tel était cet homme, qui se composa un grand destin français et que beaucoup aimèrent et aimeront encore pour son exigence et sa persévérance" : un "esprit pluriel qui refusait de séparer éthique et politique, morale et démocratie, intégrité et engagement", a souligné Emmanuel Macron.

"Un modèle pour certains, un adversaire pour quelques autres, pour tous à coup sûr un repère dans notre Histoire et notre esprit", a-t-il conclu.

Le chef du gouvernement Sébastien Lecornu, les anciens Premiers ministres Michel Barnier, Gabriel Attal, Jean Castex, Elisabeth Borne, Dominique de Villepin, Laurent Fabius, Edith Cresson, Jean-Marc Ayrault, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls étaient présents aux Invalides, ainsi que l'ancien président François Hollande, qui était premier secrétaire du Parti socialiste lors du mandat de Lionel Jospin à Matignon (1997-2002).

Anciens ministres et compagnons de route ont aussi assisté à l'hommage national : Martine Aubry, Marylise Lebranchu, Elisabeth Guigou, Pierre Joxe, Jack Lang, Hubert Védrine, Pierre Moscovici, Jean-Christophe Cambadélis, Stéphane Le Foll, Alain Claeys, notamment.

Le nouveau patron du PS, Olivier Faure, côtoyait le cofondateur de Place publique, Raphaël Glucksmann, le nouveau maire de Paris Emmanuel Grégoire, de nombreux ministres du gouvernement actuel, ainsi que la secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier, ou les présidents des deux chambres, Gérard Larcher (Sénat) et Yaël Braun-Pivet (Assemblée nationale). Eric Coquerel représentait La France insoumise. Le chef de file de LFI Jean-Luc Mélenchon a affirmé jeudi sur son blog ne pas avoir été invité, ce que réfute l'Elysée.

(Sophie Louet, édité par Bertrand Boucey)