France/Gouvernement-Roland Lescure nommé à l'Economie, Bruno Le Maire aux Armées
information fournie par Reuters 05/10/2025 à 19:46

Le député des Français de l'étranger Roland Lescure à été nommé ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté numérique du gouvernement de Sébastien Lecornu, en remplacement d'Eric Lombard, a annoncé dimanche le secrétaire général de l'Elysée, Emmanuel Moulin.

Eric Lombard fait les frais des oppositions sur le projet de budget qui a déjà fait chuter deux gouvernements en moins d'un an.

L'ancien ministre de l'Economie Bruno Le Maire (Renaissance)fait son grand retour au gouvernement mais cette fois-ci aux Armées, en remplacement de Sébastien Lecornu.

Éric Woerth (Renaissance), qui fut ministre du Budget puis du Travail sous la présidence de Nicolas Sarkozy, s'est vu attribuer le ministère de l'Aménagement des territoires à la place de l'ex-Socialiste François Rebsamen, qui a annoncé samedi son refus d'être reconduit dans le nouveau gouvernement.

Bruno Retailleau (Les Républicains) est reconduit au ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin (Renaissance) à la Justice, Jean-Noël Barrot (MoDem) aux Affaires étrangères et Elisabeth Borne (Renaissance)à l'Education.

Aurore Bergé (Renaissance) a été nommée porte-parole du gouvernement, en remplacement de Sophie Primas (Les Républicains).

(Rédigé par Kate Entringer, avec Elizabeth Pineau et Gilles Guillaume)

