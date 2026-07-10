France - Espagne ou Belgique : prends ta place pour la soirée projection So Foot !

France - Espagne ou Belgique : prends ta place pour la soirée projection So Foot !

RE : RE : RE : EN ROUTE POUR LA FINALE !

Après la nouvelle démonstration de force face au Maroc, les Bleus de DD sont dans le dernier carré de la Coupe du Monde pour la 3ème compétition d’affilée ! Et si à l’heure actuelle, on ne connaît pas encore son futur adversaire entre l’Espagne et la Belgique, on peut déjà vous dire qu’un gros dispositif projection est prévu pour cette 1/2 ! …

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com