France - Espagne ou Belgique : prends ta place pour la soirée projection So Foot !
RE : RE : RE : EN ROUTE POUR LA FINALE !
Après la nouvelle démonstration de force face au Maroc, les Bleus de DD sont dans le dernier carré de la Coupe du Monde pour la 3ème compétition d’affilée ! Et si à l’heure actuelle, on ne connaît pas encore son futur adversaire entre l’Espagne et la Belgique, on peut déjà vous dire qu’un gros dispositif projection est prévu pour cette 1/2 ! …
Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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