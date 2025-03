France-Croatie : A Real Pain

Défaits en Croatie jeudi (2-0), les Bleus doivent ce dimanche soir effacer leur retard, mais surtout la vilaine impression laissée à Split.

Un France-Ukraine sans l’enjeu, et sans Mamadou Sakho. Voilà comment synthétiser l’affrontement qui attend nos Bleus ce dimanche (20h45), au Stade de France. Là où les Tricolores de 2013 avaient retourné la Zbirna et gratté, au culot, leur invitation pour le Mondial brésilien : une soirée de novembre qui avait fait date et lancé, pour de bon, la grande aventure de Didier Deschamps avec son tablier de sélectionneur. Onze ans et demi plus tard, aucun joueur n’a survécu mais le boss est toujours là, malgré le temps, les accomplissements, mais aussi les mélodrames, la gronde populaire et les débâcles. La dernière a d’ailleurs eu lieu il y a trois jours, à Split, où Luka Modrić et ses élèves ont dansé sur l’équipe de France (2-0).

Propos recueillis par JB, à Saint-Denis

Par Jérémie Baron, à Saint-Denis pour SOFOOT.com