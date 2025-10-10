France-Azerbaïdjan : ceux qu'il faudra à garder à l'œil

Ce vendredi soir, l’équipe de France accueille l’Azerbaïdjan au Parc des Princes, pour le compte des qualifications au Mondial 2026. Une équipe sur le papier bien inférieure, qui sort d’une série catastrophique qui a mené au limogeage de Fernando Santos, mais dont les Bleus doivent se méfier. Alors qu’elle a accroché le match nul face à l’Ukraine en septembre (1-1), la formation entranée par Aykhan Abbasov va s’appuyer sur ses piliers pour créer l’exploit.

Emin Makhmudov : le capitaine à tout faire

L’Azerbaïdjan va vouloir laver l’affront du 6 septembre 1995, quand ils avaient pris 10-0 à l’Abbé Deschamps, la pire défaite de leur histoire. Pour y remédier, cette sélection a quelques arguments, bien plus solides qu’il y a 30 ans, dont son capitaine Emin Makhmudov. Formé au Saturn Ramenkoïe en Russie et passé à Boavista, l’expérimenté milieu de terrain (33 ans) évolue du côté du Neftçi Bakou depuis 2017, avec qui il a remporté le championnat en 2021. Meilleur buteur de l’histoire de la sélection azerbaïdjanaise avec 15 réalisations, il avait crucifié à lui seul la Suède lors des éliminatoires de l’Euro 2024, alors que son équipe était réduite à dix : un doublé dont une patate de forain à 50 mètres que le gardien suédois Robin Olsen n’est pas prêt d’oublier. Pilier incontournable de la sélection, plaque tournante du milieu de terrain, il avait marqué le but égalisateur face à l’Ukraine le 9 septembre dernier, sur penalty. Orphelins d’Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain, les Bleus vont devoir le marquer de près.

Par Cyprien du Brusle pour SOFOOT.com