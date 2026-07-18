 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Angleterre, un match à 2 millions
information fournie par So Foot 18/07/2026 à 18:22

France-Angleterre, un match à 2 millions

France-Angleterre, un match à 2 millions

Un match pour du beurre, vraiment ? Depuis leur élimination respective contre l’Espagne puis l’Argentine, Français et Anglais ne se montrent pas particulièrement enthousiastes à l’idée de disputer une petite finale, ce samedi soir du côté de Miami. Une rencontre à l’enjeu sportif limité, que certains aimeraient bien supprimer. Pour autant, gagner revêt un véritable enjeu financier pour les deux Fédérations engagées, puisque le vainqueur empochera deux millions de dollars supplémentaires sur son prize money .

29 millions de dollars pour le vainqueur de France-Angleterre

Selon la répartition décidée par la FIFA voici plusieurs mois, la sélection qui terminera à la troisième place de la Coupe du monde repartira avec 29 millions de dollars , contre 27 pour la quatrième. Une différence non négligeable dans un contexte de difficultés financières au sein de la FFF.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank