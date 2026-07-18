France-Angleterre, un match à 2 millions

Un match pour du beurre, vraiment ? Depuis leur élimination respective contre l’Espagne puis l’Argentine, Français et Anglais ne se montrent pas particulièrement enthousiastes à l’idée de disputer une petite finale, ce samedi soir du côté de Miami. Une rencontre à l’enjeu sportif limité, que certains aimeraient bien supprimer. Pour autant, gagner revêt un véritable enjeu financier pour les deux Fédérations engagées, puisque le vainqueur empochera deux millions de dollars supplémentaires sur son prize money .

29 millions de dollars pour le vainqueur de France-Angleterre

Selon la répartition décidée par la FIFA voici plusieurs mois, la sélection qui terminera à la troisième place de la Coupe du monde repartira avec 29 millions de dollars , contre 27 pour la quatrième. Une différence non négligeable dans un contexte de difficultés financières au sein de la FFF.…

TB pour SOFOOT.com