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Le message émouvant de Mbappé pour Deschamps
information fournie par So Foot 18/07/2026 à 19:56

Le message émouvant de Mbappé pour Deschamps

Le message émouvant de Mbappé pour Deschamps

La dernière danse. Quatorze ans après avoir pris le relais de Laurent Blanc, Didier Deschamps dirigera son dernier match de l’équipe de France ce samedi soir face à l’Angleterre . Une immense page qui se tourne pour l’un des grands monsieurs du football tricolore. L’occasion pour son capitaine Kylian Mbappé de le remercier pour le chemin parcouru . « Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué » , démarre le Madrilène dans son message publié sur les réseaux sociaux.

Si quitter la scène un soir de finale de Coupe du monde aurait été encore plus beau, les souvenirs restent marquants. « Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans (neuf pour Mbappé lui-même, sélectionné à partir de mars 2017) est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe. Les gens n’ont pas toujours su apprécier ta grandeur, mais le temps et l’histoire s’en chargeront » , poursuit l’attaquant, qui est également devenu meilleur buteur de l’Histoire de la sélection pendant le mandat de DD.…

TB pour SOFOOT.com

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