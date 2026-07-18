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Jonathan Rowe exclu après avoir déclenché une bagarre
information fournie par So Foot 18/07/2026 à 19:34

Jonathan Rowe exclu après avoir déclenché une bagarre

Jonathan Rowe exclu après avoir déclenché une bagarre

POV, tu es Adrien Rabiot. Bologne affrontait le club allemand de l’Arminia Bielefeld ce samedi après-midi en match amical. Une rencontre dans laquelle Jonathan Rowe a encore fait des siennes, récoltant un carton rouge pour avoir déclenché un début de bagarre . Victime d’une faute de Stefano Russo, l’ancien marseillais s’est immédiatement relever pour aller asséner un coup à son adversaire.

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