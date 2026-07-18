Jonathan Rowe exclu après avoir déclenché une bagarre
POV, tu es Adrien Rabiot. Bologne affrontait le club allemand de l’Arminia Bielefeld ce samedi après-midi en match amical. Une rencontre dans laquelle Jonathan Rowe a encore fait des siennes, récoltant un carton rouge pour avoir déclenché un début de bagarre . Victime d’une faute de Stefano Russo, l’ancien marseillais s’est immédiatement relever pour aller asséner un coup à son adversaire.
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