Frais bancaires : comment s'y retrouver cette année ?

Le récapitulatif annuel de frais (RAF) vient d'être mis à disposition des clients par les banques. Cette obligation réglementaire qui intervient chaque année avant le 31 janvier est une nouvelle fois l'occasion pour chaque client de prendre connaissance des montants facturables au titre des frais bancaires. Voici un panorama des frais bancaires potentiels, globalement en hausse de 2,1% en 2024 (1), pour lever toute opacité sur ces coûts qui peuvent être contenus, voire évités.

Quels sont les frais bancaires communs aux banques traditionnelles et les hausses de tarifs attendues ?

Quand on commence à énumérer les différentes sortes de frais bancaires, leur étendue peut paraître assez vaste (et leur réalité matérielle obscure) pour les clients peu habitués à manier ces termes bancaires. Voici la liste des frais recensés dans les établissements bancaires en France (2), avec l'indication pour chacun de la hausse tarifaire ou tendance 2024, quand celle-ci est connue (1) :

Les frais de tenue de compte : 7,3%

Les frais de carte bancaire (à débit immédiat ou différé) : 2,9%

Les frais d'abonnement à un service déclenchant des alertes par sms

Les frais d'abonnement au service de banque à distance (internet) : de plus en plus rares

Les frais de retrait déplacé (retrait d'espèces à un DAB d'une autre banque) : 10,6%

Les frais de retrait ou de paiement hors zone euro : 1,4%

Les frais d'émission d'un chèque de banque

Les frais d'envoi d'un chéquier en recommandé : globalement en baisse

Les frais de virement SEPA ou de prélèvement SEPA

Les frais de virement occasionnel externe en agence : 4,3%

Les frais de virement permanent externe en agence

Les frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA

Les frais de cotisation à une offre d'assurance perte ou vol des moyens de paiement

Les frais de désolidarisation d'un compte joint

Les frais de transfert de PEL

Les frais d'opposition sur un chèque

En 2024, les Français payent en moyenne 225,20 euros de frais bancaires selon la récente étude annuelle de Panorabanques : un montant non négligeable qui mérite que l'on s'y penche (3) !

Quels sont les autres frais facturés par la banque en cas d'irrégularités sur le compte bancaire ?

Les frais facturés par la banque pour cause d'irrégularités peuvent ne pas être intégrés dans la catégorie des frais bancaires, même s'il s'agit de frais additionnels effectivement prélevés sur le compte du client.

On peut notamment citer les deux types de frais qui occasionnent au sein de la banque un traitement administratif et un processus de recouvrement spécifiques, à la suite d'un incident survenu sur une opération bancaire (paiement, virement etc.) :

Les frais de découvert (pour un dépassement du plafond autorisé ou à défaut, pour des flux sortants supérieurs au solde disponible du compte bancaire) ou frais pour coordonnées bancaires inexactes : la commission d'intervention est le plus souvent facturée, au plafond légal, soit à 8 euros, avec une hausse attendue en 2024 de 2,6%. Quant au coût moyen de la lettre d'information envoyée pour compte débiteur non autorisé, il est de 9,70 euros (en baisse de 1% versus 2023).

Les frais pour rejet de chèque (en cas de compte insuffisamment provisionné) : le coût facturé est limité à 50 euros (pour un chèque d'un montant supérieur à 50 euros) ; dans les autres cas, il ne peut dépasser 30 euros (4).

Comment ne plus subir une hausse des frais bancaires en tant que client ?

En fonction de ses besoins et usages bancaires, il est recommandé de calculer au préalable la pertinence et la rentabilité des bouquets de services proposés (packages) qui ne conviennent pas à tous les clients. Les frais bancaires ne sont donc pas une fatalité et doivent faire l'objet, lors de la réception du RAF, de la plus grande attention.

En effet, c'est le bon moment de prendre conscience que certaines prestations similaires ou comparables existent à moindres coûts dans un autre établissement de votre département ( simulation de frais à faire en autonomie ), voire gratuitement dans une banque en ligne qui a choisi de préserver le pouvoir d'achat de ses clients.

Le montant des frais bancaires réglés par les clients dépend de plusieurs facteurs : choix du type de banque, capacité de négociation, nombre de paiements ou retraits à l'étranger, prix et nombre des offres payantes souscrites… Pourtant, il est légitime de vouloir consulter son montant de frais payés afin de l'optimiser autant que possible, notamment pour des services utiles au quotidien qui contribuent à une meilleure gestion de ses finances personnelles. Alors, êtes-vous prêt cette année à payer moins de frais bancaires qu'avant ?

