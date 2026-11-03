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Formule 1-Ocon définitivement écarté par Haas, remplacé par Camara
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 23:02

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Le pilote français de Formule 1 Esteban Ocon ne reviendra pas au volant de la Haas après avoir été écarté lors du Grand Prix du Mexique et sera remplacé le week-end prochain par le Brésilien Rafael Camara, a annoncé mardi l'écurie américaine.

"Nous avons désormais informé Esteban Ocon qu’il ne reprendrait pas son siège de pilote au sein de l’écurie TGR Haas F1 cette saison", a déclaré mardi le directeur de l’écurie, Ayao Komatsu, dans un communiqué.

"De telles décisions ne sont jamais prises à la légère, comme ce fut le cas à Mexico, mais aujourd’hui comme auparavant, nous estimons que c’est résolument dans l’intérêt de l’équipe pour la suite", a ajouté le Japonais.

"Les discussions qui ont finalement eu lieu entre l’équipe et Esteban restent une affaire interne, et nous continuerons de respecter le caractère privé de ces situations à huis clos."

Esteban Ocon avait été écarté samedi après les deux premières séances d'essais libres du Grand Prix du Mexique et remplacé pour le reste du week-end par le Japonais Ryo Hirakawa.

Les raisons n'avaient pas été précisées, mais le Normand de 30 ans avait évoqué une "divergence de points de vue" et démenti "une quelconque forme de violence physique".

L'écurie américaine avait annoncé fin septembre qu'Esteban Ocon ne serait pas prolongé la saison prochaine avant de nommer Rafael Camara pour le remplacer.

Le Brésilien de 21 ans, leader de Formule 2, fera finalement des débuts anticipés dans la catégorie reine. Il devrait disputer son premier Grand Prix dimanche, à domicile.

(Rédigé par Alan Baldwin à Londres, version française Vincent Daheron)

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