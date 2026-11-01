Boca Juniors remporte un Superclasico tendu contre River Plate
Un Superclasico ça se joue pas, ça se gagne. Au terme d’une rencontre tendue, marquée par deux expulsions du côté de River Plate (Lucas Martinez Quarta pour anihilation d’une action de but dès la 10 e minute et Gonzalo Montiel en fin de match), Boca Juniors a remporté le plus célèbre derby de Buenos Aires (1-0) . Le seul but de la rencontre a été inscrit par Lautaro Di Lollo d’un coup de casque sur corner peu avant la demi-heure de jeu.
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