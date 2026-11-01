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Genesio « craignait beaucoup » Toulouse
information fournie par So Foot 01/11/2026 à 23:28

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Genesio « craignait beaucoup » Toulouse

Genesio « craignait beaucoup » Toulouse

On n’arrête plus l’OM ! Les Marseillais ont remporté un quatrième match de championnat consécutif dimanche face à Toulouse (2-0). L’OM est sixième, au contact des places qualificatives pour la Ligue des champions , et ça donne forcément le sourire à Bruno Genesio. « Je craignais beaucoup ce match parce que j’ai vu beaucoup de leurs rencontres, ils ne sont pas forcément très bien payés. Ils font beaucoup de bonnes choses, ils ont des joueurs très intéressants , confie le coach phocéen sur Ligue 1+. On a fait une très bonne entame, une bonne première mi-temps dans l’ensemble. On a marqué deux buts grâce à notre pressing, on s’est créé pas mal d’occasions pour mettre le troisième même avant la mi-temps. Après, on a beaucoup souffert, on a beaucoup reculé , ce qui n’était pas illogique puisque Toulouse a mis de la maitrise, beaucoup de variété dans son jeu. Sur cette deuxième mi-temps, ils auraient mérité de marquer au moins un but . »

Le deuxième acte a en effet donné quelques sueurs froides aux supporters présents au Vélodrome : deux buts toulousains ont été refusés pour hors-jeu et Jeffrey De Lange a multiplié les parades . « Mentalement, je pense qu’un traumatisme est présent , explique Genesio au sujet de cette fébrilité . Déjà parce que l’année dernière il y a eu beaucoup de points perdus dans les dernières minutes. La semaine dernière contre Le Havre, on a eu très chaud aussi en fin de match. Je pense qu’il y a un peu de ça. Au bout d’une heure de jeu, on a aussi été moins frais et lucides pour bien défendre. On aurait dû beaucoup mieux utiliser la récupération du ballon et les espaces qu’on avait. »

QB pour SOFOOT.com

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