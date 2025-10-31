Formé à Tottenham, Alfie Whiteman prend sa retraite et devient photographe
C’est dans la boîte.
Ce vendredi, Tottenham a annoncé le départ à la retraite son ancien gardien, Alfie Whiteman . Formé chez les Spurs , le gardien de 27 ans a disputé un seul match en professionnel avec son club (enfin, une entrée en jeu pour 8 minutes contre Ludogorets en Ligue Europa, en novembre 2020).…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
