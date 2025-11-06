Forbs avec les forts

Auteur de deux buts, passeur décisif et donc homme du match lors du spectaculaire 3-3 face au Barça ce mercredi, Carlos Forbs confirme son statut de curiosité du Club Bruges, toujours aussi habile à flairer les talents. Arrivé cet été avec l’étiquette de flop total, l’ailier portugais ne devrait pas faire ses vieux os outre-Quiévrain.

Un master en sciences de la tactique footballistique n’était pas nécessaire pour comprendre que ce FC Barcelone version 2025-2026 souffrait de graves problèmes défensifs. En bon élève, le Club Bruges a en tout cas bossé sérieusement pour exploiter ces failles. Ce mercredi, les Blauw en Zwart ont fait mal aux Catalans presque à chaque fois qu’ils avaient le pied sur le ballon, prenant à trois reprises l’avantage au tableau d’affichage et manquant même de peu de décrocher les trois points dans le temps additionnel (3-3). Si l’éternel Hans Vanaken a une nouvelle fois rayonné dans l’entrejeu, un homme a fait particulièrement mal à la ligne défensive beaucoup trop haute et désorganisée de l’équipe d’Hansi Flick : Carlos Forbs, passeur décisif sur l’ouverture du score puis auteur du premier doublé de sa carrière à l’âge de 21 ans.

21 - Carlos Forbs 🇵🇹 (21a 231d) es el jugador más joven en anotar y asistir en un partido frente al Barcelona en la historia de la @LigadeCampeones, superando el registro de David Beckham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 en Old Trafford en septiembre de 1998 (23a 137d). Centella. pic.twitter.com/tSA3Bo12KW…

Par François Linden pour SOFOOT.com