Footox : Un Ballon d'or plus indécis que jamais ?

Diffusé depuis la rentrée en direct sur la fréquence DAB+ de Tsugi Radio à 12h tous les lundis, Footox propose chaque semaine un débat sur l’une des actualités les plus brûlantes du fantastique monde du ballon rond. Dans cet épisode, Mathieu Rollinger reçoit Julien Duez et Marc Hervez, journalistes à So Foot .

Et à quelques heures de la cérémonie du Ballon d’or , force est de constater qu’aucun vrai favori ne se dégage. Mbappé, Yamal, Rodri, Kane, Dembélé : l’édition 2026 promet d’être serrée mais pose aussi la question de la légitimité d’une telle récompense dans une période où les collectifs priment.…

SF pour SOFOOT.com