Un arbitre et son père agressés après un match en Espagne

Des faits qui pourrissent notre sport chéri. Ce samedi, à Saragosse, lors d’une rencontre de Primera Juvenil, équivalent des niveaux départementaux 1 et 2 U18/U19, un arbitre de 19 ans et son père ont été agressés . La partie opposait Pina à La Unión. Ce sont les visiteurs qui sont repartis avec les trois points lors d’un match fou (3-4)… avant que la situation ne dégénère.

Au du coup de sifflet final, les supporters ont envahi le terrain . C’est à ce moment que l’arbitre a été agressé, tout comme son père. Les deux ont dû recevoir des soins médicaux selon Marca . L’Association espagnole des arbitres de football (Aesaf) a condamné l’agression qu’a subie Yago García Aparicio, tout juste âgé de 19 ans : « Tolérance zéro face à la violence envers le corps arbitral. » …

AC pour SOFOOT.com