« Si je dis ce que je pense d'eux... » : le capitaine israélien répond aux Irlandais

« Si je dis ce que je pense d'eux... » : le capitaine israélien répond aux Irlandais

La victoire de l’Irlande 3 à 0 contre Israël ce dimanche soir est un peu passée au second plan. Ce sont plutôt les actions fortes des Irlandais que l’on retiendra de cette soirée. Ils ont baissé la tête pendant l’hymne israélien, porté un brassard noir en « hommage aux victimes du conflit » et n’ont pas non plus serré la main de leurs adversaires.

Si ces attitudes ont été saluées par beaucoup, elles n’ont pas été du goût de Manor Solomon, capitaine d’Israël, qui promet même une « revanche » pour le match « retour » qui se jouera en Serbie dimanche prochain : « Le prochain match contre eux, ça va être complètement différent. » …

LP pour SOFOOT.com