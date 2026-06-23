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Football-Trump remettra le trophée au vainqueur de la Coupe du monde, annonce Infantino
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 19:58

Le président des États-Unis Donald Trump sera présent pour remettre le trophée de la finale de la Coupe du monde le 19 juillet à East Rutherford, dans le New Jersey, a déclaré mardi le président de la Fifa Gianni Infantino.

Ce dernier a créé puis décerné en décembre dernier la première édition du prix de la paix de la Fifa au président américain, alors que Donald Trump faisait campagne depuis des mois pour le prix Nobel de la paix.

"On sera ensemble, avec le président, pour profiter de la finale et, bien sûr, pour remettre ensemble le trophée au vainqueur", a déclaré Gianni Infantino dans l'émission télévisée "Fox and Friends".

La Fifa a indiqué n'avoir aucun commentaire à ajouter aux propos tenus par son président.

L'année dernière, dans ce même stade d'East Rutherford, Donald Trump avait été accueilli par des huées et des acclamations lorsqu'il avait remis le trophée à Chelsea, vainqueur de la Coupe du monde des clubs.

Il s'était placé au milieu de l'équipe pendant la cérémonie de remise du trophée, ce qui avait semé la confusion chez certains joueurs.

(Reportage d'Amy Tennery et Rohith Nair ; version française Vincent Daheron)

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