Football-Ronaldo, sélectionné avec le Portugal, participera à son 6e Mondial

Cristiano Ronaldo a été convoqué mardi dans la liste de 27 joueurs du sélectionneur du Portugal Roberto Martinez pour disputer, à 41 ans, sa sixième Coupe du monde de football.

L'attaquant d'Al-Nassr, en Arabie saoudite, battrait ainsi un nouveau record en disputant un sixième Mondial, et pourrait d'ailleurs être égalé par son rival de toujours, l'Argentin Lionel Messi.

Champion d'Europe 2016, le quintuple Ballon d'or n'a jamais fait mieux en Coupe du monde que sa demi-finale lors de sa première participation, en 2006, alors âgé de 21 ans.

Cristiano Ronaldo, 143 buts en 226 sélections, avait dû déclarer forfait en mars dernier en raison d'une blessure pour les matches amicaux contre le Mexique et les États-Unis.

Roberto Martinez a présenté une liste de “27 joueurs plus un”, en référence à l'ancien attaquant de Liverpool Diogo Jota, décédé dans un accident de voiture en juillet dernier à l'âge de 28 ans.

“Il est notre force, notre joie”, a déclaré Roberto Martinez. “La perte de Diogo a été un moment inoubliable et très difficile, mais dès le lendemain, il nous appartenait à tous de nous battre pour le rêve de Diogo et pour l’exemple qu’il a toujours donné au sein de notre équipe nationale. L’esprit, la force et l’exemple de Diogo Jota sont le +1 et seront toujours le +1.”

Le Portugal, vainqueur de la Ligue des nations 2025, entamera sa campagne dans le groupe K contre la République démocratique du Congo, le 17 juin à Houston. Il affrontera ensuite l’Ouzbékistan au même endroit le 23 juin et terminera la phase de groupes contre la Colombie à Miami, le 27 juin.

(Reportage de Fernando Kallas, version fançaise Vincent Daheron)