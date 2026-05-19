 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-Ronaldo, sélectionné avec le Portugal, participera à son 6e Mondial
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 15:16

Cristiano Ronaldo a été convoqué mardi dans la liste de 27 joueurs du sélectionneur du Portugal Roberto Martinez pour disputer, à 41 ans, sa sixième Coupe du monde de football.

L'attaquant d'Al-Nassr, en Arabie saoudite, battrait ainsi un nouveau record en disputant un sixième Mondial, et pourrait d'ailleurs être égalé par son rival de toujours, l'Argentin Lionel Messi.

Champion d'Europe 2016, le quintuple Ballon d'or n'a jamais fait mieux en Coupe du monde que sa demi-finale lors de sa première participation, en 2006, alors âgé de 21 ans.

Cristiano Ronaldo, 143 buts en 226 sélections, avait dû déclarer forfait en mars dernier en raison d'une blessure pour les matches amicaux contre le Mexique et les États-Unis.

Roberto Martinez a présenté une liste de “27 joueurs plus un”, en référence à l'ancien attaquant de Liverpool Diogo Jota, décédé dans un accident de voiture en juillet dernier à l'âge de 28 ans.

“Il est notre force, notre joie”, a déclaré Roberto Martinez. “La perte de Diogo a été un moment inoubliable et très difficile, mais dès le lendemain, il nous appartenait à tous de nous battre pour le rêve de Diogo et pour l’exemple qu’il a toujours donné au sein de notre équipe nationale. L’esprit, la force et l’exemple de Diogo Jota sont le +1 et seront toujours le +1.”

Le Portugal, vainqueur de la Ligue des nations 2025, entamera sa campagne dans le groupe K contre la République démocratique du Congo, le 17 juin à Houston. Il affrontera ensuite l’Ouzbékistan au même endroit le 23 juin et terminera la phase de groupes contre la Colombie à Miami, le 27 juin.

(Reportage de Fernando Kallas, version fançaise Vincent Daheron)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump, le 18 mai 2026 à Washington ( AFP / Kent NISHIMURA )
    L'Iran met en garde contre toute nouvelle attaque américaine après les propos de Trump
    information fournie par AFP 19.05.2026 16:34 

    L'armée iranienne a averti mardi qu'elle "ouvrira de nouveaux fronts" si les Etats-Unis reprennent leurs attaques contre la République islamique, après que le président Donald Trump a dit avoir suspendu une nouvelle offensive. Dans le même temps, le Qatar a appelé ... Lire la suite

  • Un Italien succède à Sylvinho sur le banc de l'Albanie
    Un Italien succède à Sylvinho sur le banc de l'Albanie
    information fournie par So Foot 19.05.2026 16:22 

    Un vent de fraîcheur italien dans les Balkans. La Fédération albanaise de football a présenté, ce mardi matin, le successeur de Sylvinho au poste de sélectionneur de l’équipe nationale d’Albanie : Rolando Maran . À 62 ans, l’entraîneur italien, passé par le Chievo, ... Lire la suite

  • Le député républicain Thomas Massie s'exprime lors d'une conférence de presse sur sa proposition de loi demandant la publication des documents du dossier Epstein, devant le Capitole de Washington, le 18 novembre 2025 ( AFP / DANIEL HEUER )
    Trump vs. Massie: le Kentucky vote pour des primaires très suivies
    information fournie par AFP 19.05.2026 16:18 

    L'Etat américain du Kentucky vote mardi pour des primaires très attendues, après une campagne lors de laquelle Donald Trump a pesé de tout son poids pour faire perdre le député républicain Thomas Massie, fréquent opposant du président au Congrès. Les habitants ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street recule, minée par les taux obligataires
    information fournie par AFP 19.05.2026 16:17 

    La Bourse de New York évolue dans le rouge mardi, continuant de subir la pression de l'envolée des coûts de la dette obligataire, les marchés affichant leur crainte d'une inflation persistante à cause du conflit au Moyen-Orient. Vers 14H05 GMT, le Dow Jones cédait ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank