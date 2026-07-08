Football-Rafael Márquez nommé sélectionneur du Mexique après l'élimination en 8es de finale

La Fédération mexicaine de football a annoncé mercredi avoir nommé Rafael Márquez comme sélectionneur en remplacement de Javier Aguirre après l'élimination lundi soir du pays co-organisateur de la Coupe du monde en huitièmes de finale.

Âgé de 47 ans, Rafael Márquez occupait le poste d'adjoint de Javier Aguirre pendant la compétition.

Le Mexique a remporté un match à élimination directe en Coupe du monde pour la première fois depuis 40 ans, avant de s'incliner en huitièmes de finale face à l'Angleterre (3-2) au stade Aztèque de Mexico.

Cette nomination s'inscrit dans le cadre du "Projet 2030" de la fédération, dévoilé en août 2024, lorsque Rafael Márquez avait été nommé adjoint de Javier Aguirre dans le cadre d'une transition planifiée.

Le troisième mandat de Javier Aguirre à la tête de la sélection mexicaine s'est achevé sur un bilan de 22 victoires, neuf matches nuls et six défaites en 37 rencontres. Le Mexique avait réalisé un sans-faute en phase de groupes de "son" Mondial, avec trois victoires en trois matches.

Sous les ordres de Javier Aguirre, le Mexique a également remporté la Ligue des nations de la CONCACAF 2024-2025 ainsi que la Gold Cup 2025.

Ancien capitaine emblématique de l'équipe mexicaine, Rafael Márquez a disputé cinq Coupes du monde et compte 148 sélections. Il a remporté la Coupe des confédérations de la FIFA en 1999 ainsi que la Gold Cup de la CONCACAF en 2003 et en 2011.

Après sa carrière de joueur, Rafael Márquez a entamé une reconversion au sein des clubs espagnols du RSD Alcalá et du FC Barcelona Atlètic, avant de rejoindre le staff de Javier Aguirre lors de la campagne de qualification pour la Coupe du monde.

(Reportage de Janina Nuno Rios; version française Zakarya Meliani)