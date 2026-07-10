France-Maroc écrase aussi l’audimat
Il n’y avait pas que les Bleus qui ont gagné hier soir. La victoire de la France face aux Lions de l’Atlas (2-0) a réuni 16,09 millions de téléspectateurs sur M6, soit la meilleure audience de l’année. Le tout avec un coup d’envoi à 22 heures, parce que le sommeil reste apparemment une notion assez secondaire quand Kylian Mbappé joue un quart de finale de Coupe du monde.
Embed x.com…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer