Benzema est « grave content » pour Zidane
Quelle surprise. Interrogé par Konbini dans le cadre de la séquence « In ou Out » , Karim Benzema n’a pas vraiment hésité lorsqu’il a fallu donner son avis sur l’arrivée annoncée de Zinédine Zidane à la tête des Bleus.
« J e ne sais pas si c’est lui, mais si c’est lui, oui, je suis grave content », a lâché le Ballon d’or 2022. Zidane doit être présenté ce mardi 28 juillet par la FFF, histoire de mettre fin au secret de polichinelle. …
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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