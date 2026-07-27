Benzema est « grave content » pour Zidane

Quelle surprise. Interrogé par Konbini dans le cadre de la séquence « In ou Out » , Karim Benzema n’a pas vraiment hésité lorsqu’il a fallu donner son avis sur l’arrivée annoncée de Zinédine Zidane à la tête des Bleus.

« J e ne sais pas si c’est lui, mais si c’est lui, oui, je suis grave content », a lâché le Ballon d’or 2022. Zidane doit être présenté ce mardi 28 juillet par la FFF, histoire de mettre fin au secret de polichinelle. …

MJ pour SOFOOT.com