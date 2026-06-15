Football-Pierre Sage quitte Lens pour rejoindre Crystal Palace

Pierre Sage a officiellement quitté le RC Lens lundi pour devenir le nouvel entraîneur de Crystal Palace pour les trois prochaines saisons, a annoncé le club de Premier League.

"C’est formidable d’être ici, à Crystal Palace. Je suis excité par l’histoire du club et par ses dernières saisons", a déclaré le Français de 47 ans dans un communiqué. "Oliver Glasner a accompli des choses incroyables, et c’est à moi de faire de même maintenant. C’est pourquoi nous arrivons ici avec beaucoup d’ambition."

Pour sa première et unique saison à la tête du RC Lens, Pierre Sage a mené les Sang et Or à un premier titre en Coupe de France et à la deuxième place de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain.

"Le Racing et Crystal Palace ont trouvé un accord pour le transfert de Pierre Sage. Le club remercie son ancien entraîneur pour cette saison historique, marquée par la qualification en Ligue des champions et le sacre en Coupe de France, et lui souhaite une bonne continuation", a déclaré le RC Lens sur son compte X.

Il avait auparavant occupé à l'Olympique lyonnais son premier poste d'entraîneur principal de novembre 2023 à janvier 2025.

(Rédigé par Vincent Daheron)