Football Manager fait son retour avec plein de nouveautés

Enfin !

Après un an d’attente et de frustration, la date est enfin tombée : Sports Interactive a officiellement annoncé la sortie de Football Manager 26 . Les directeurs sportifs virtuels peuvent donc cocher la date du 4 novembre prochain sur leur calendrier, alors que les précommandes sont déjà possibles (avec 10% de réduction). « FM26 marquera un tournant dans notre quête pour produire l’expérience de gestion de football parfaite et tout le studio est incroyablement impatient de la partager avec le monde entier » , a promis Miles Jacobson, le big boss de Sports Interactive.…

SF pour SOFOOT.com