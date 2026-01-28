Football/Ligue des champions-PSG et Monaco barragistes, l'OM éliminé à la dernière seconde

(Actualisé avec précisions, déclarations)

Le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, respectivement accrochés mercredi par Newcastle (1-1) et la Juventus Turin (0-0), joueront les barrages de la Ligue des champions, tandis que l'Olympique de Marseille, défait à Bruges (3-0), a été éliminé par un but à la dernière seconde du gardien du Benfica Lisbonne face au Real Madrid (4-2).

Le PSG, déjà qualifié a minima pour les barrages avant cette ultime journée de la phase de ligue, n'est pas parvenu à conserver sa place dans le top huit pour rejoindre directement les huitièmes de finale. Le tenant du titre a été accroché sur sa pelouse par Newcastle (1-1) et termine 11e.

En barrages, le PSG affrontera le club azerbaïdjanais de Qarabag ou Monaco, qui pourrait sinon défier Newcastle. Les Parisiens sont assurés de disputer le match retour à domicile tandis que Monaco le jouera obligatoirement à l'extérieur.

Le tirage au sort aura lieu vendredi.

Alors qu'ils avaient lancé leur campagne européenne par trois victoires, les Parisiens n'ont remporté qu'une seule de leurs cinq dernières rencontres de la phase de ligue.

Mercredi soir, Ousmane Dembélé a manqué un penalty (4e) avant que Vitinha ne débloque le compteur parisien (8e). Joe Willock a égalisé pour Newcastle dans le temps additionnel de la première période sur un coup de pied arrêté (45e+2).

L'an passé, Paris avait terminé la phase de ligue en 15e position, avant toutefois de faire route vers le premier sacre de son histoire en C1.

"ON ME MÉRITE RIEN"

L'AS Monaco a tenu en échec la Juventus Turin (0-0) à domicile pour se classer 21e et disputer les barrages pour une deuxième saison consécutive. L'an passé, les Monégasques avaient été éliminés à ce stade de la compétition par le Benfica Lisbonne (4-3 au cumulé).

Largement battu sur la pelouse du Club Bruges (3-0), l'Olympique de Marseille a perdu à la dernière seconde de la soirée la 24e et dernière place qualificative, quand Anatoliï Troubine, le gardien de Benfica, a marqué le quatrième but de son équipe face au Real Madrid dans la huitième minute du temps additionnel.

À égalité de points avec le Benfica Lisbonne, l'OM est dépassé par le club portugais à la différence de buts.

"On ne voulait pas compter sur les autres, on a pris trois buts et à la fin ça nous a coûté la qualif", a réagi l'attaquant marseillais Amine Gouiri sur Canal+. "Le scénario est cruel parce qu'on a pris trois buts et on a raté notre match. Avec le match qu'on a fait, on ne mérite rien."

L'OM, qui rêvait d'une première qualification en phase à élimination directe de la C1 depuis 2012, était déjà mené 2-0 après dix minutes de jeu, avec des buts de Mamadou Diakhon et Romeo Vermant. Aleksandar Stankovic a alourdi le score en fin de match (79e).

