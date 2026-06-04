 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Ligue 1-Pelissier n'est plus l'entraîneur d'Auxerre
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 20:07

L'AJ Auxerre a annoncé jeudi la "fin de sa collaboration" avec son entraîneur Christophe Pelissier, qui avait guidé le club vers le titre de champion de Ligue 2 lors de la saison 2023-2024 avant de le maintenir en Ligue 1 au cours des deux saisons écoulées, avec une 15e place en Championnat le mois dernier.

Christophe Pelissier était arrivé sur le banc de l'AJA en octobre 2022 en remplacement de Jean-Marc Furlan. Deux de ses adjoints, Olivier Lagarde et Aurélien Denotti, quittent également le staff technique auxerrois.

D'après L'Equipe, les dirigeants d'Auxerre ont choisi pour le remplacer l'entraîneur l'anglo-belge Will Still, sans club depuis son départ de Southampton en novembre dernier et qui a déjà été sur le banc de deux formations de Ligue 1 (Reims et Lens).

(Rédigé par Jean Terzian, édité par Benjamin Mallet)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank