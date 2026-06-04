Football/Ligue 1-Pelissier n'est plus l'entraîneur d'Auxerre

L'AJ Auxerre a annoncé jeudi la "fin de sa collaboration" avec son entraîneur Christophe Pelissier, qui avait guidé le club vers le titre de champion de Ligue 2 lors de la saison 2023-2024 avant de le maintenir en Ligue 1 au cours des deux saisons écoulées, avec une 15e place en Championnat le mois dernier.

Christophe Pelissier était arrivé sur le banc de l'AJA en octobre 2022 en remplacement de Jean-Marc Furlan. Deux de ses adjoints, Olivier Lagarde et Aurélien Denotti, quittent également le staff technique auxerrois.

D'après L'Equipe, les dirigeants d'Auxerre ont choisi pour le remplacer l'entraîneur l'anglo-belge Will Still, sans club depuis son départ de Southampton en novembre dernier et qui a déjà été sur le banc de deux formations de Ligue 1 (Reims et Lens).

(Rédigé par Jean Terzian, édité par Benjamin Mallet)