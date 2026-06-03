Football/Ligue 1-Dujeux n'est plus l'entraîneur d'Angers

Le club d'Angers SCO a annoncé mercredi le départ de son entraîneur Alexandre Dujeux après plus de trois ans en poste.

Le technicien de 50 ans "a fait part à la direction de son souhait de mettre un terme à sa mission à la tête de l'équipe professionnelle", a déclaré le club dans un communiqué.

Après avoir occupé le poste d'entraîneur assistant, Alexandre Dujeux avait été nommé à la tête du club angevin en mars 2023, au cours d'une saison qui avait vu le SCO terminer 20e et descendre en Ligue 2.

Pour sa première saison pleine, l'entraîneur avait obtenu la remontée en Ligue 1 dès l'année suivante. Il a ensuite maintenu le club dans l'élite avec une 14e et une 13e places lors des deux derniers exercices.

Il était sous contrat pour encore une saison. Le SCO n'a pas annoncé le nom de son successeur.

(Rédigé par Vincent Daheron)