Emiliano Martínez pense à la retraite internationale
Ça y est, Randal Kolo Muani peut revenir en sélection tranquille ? Après la défaite des siens en finale de la Coupe du monde, sa deuxième consécutive, le gardien de l’Argentine Emiliano Martínez, auteur de 11 arrêts en finale, a publié sur Instagram un message sous-entendant une possible retraite internationale : « J’ai rêvé que nous la gagnerions à nouveau, j’ai rêvé de la ramener en Argentine et d’écrire une nouvelle page de l’histoire. La vérité, c’est que la douleur est difficile à expliquer : il faut maintenant réfléchir à beaucoup de choses, voir comment aller de l’avant, et s’il est temps de se mettre en retrait . »
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