Football Ligue 1: Dujeux n'est plus l'entraîneur d'Angers

L'ancien entraîneur d'Angers SCO Alexandre Dujeux

Le ‌club d'Angers SCO a annoncé ​mercredi le départ de son entraîneur Alexandre Dujeux après plus de trois ans ​en poste.

Le technicien de 50 ans "a fait part ​à la direction ⁠de son souhait de mettre un ‌terme à sa mission à la tête de l'équipe professionnelle", ​a déclaré ‌le club dans un communiqué.

Après ⁠avoir occupé le poste d'entraîneur assistant, Alexandre Dujeux avait été nommé à ⁠la tête ‌du club angevin en mars ⁠2023, au cours d'une saison ‌qui avait vu le SCO ⁠terminer 20e et descendre en Ligue ⁠2.

Pour sa ‌première saison pleine, l'entraîneur avait obtenu ​la remontée ‌en Ligue 1 dès l'année suivante. Il a ensuite maintenu ​le club dans l'élite avec une 14e et une ⁠13e places lors des deux derniers exercices.

Il était sous contrat pour encore une saison. Le SCO n'a pas annoncé le nom de son successeur.

(Rédigé par ​Vincent Daheron)