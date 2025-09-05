Football-Les Bleus battent l'Ukraine pour lancer leur qualification au Mondial

(Actualisé avec détails, déclarations)

L'équipe de France masculine de football a bien lancé sa campagne de qualification à la Coupe du monde 2026 en s'imposant vendredi face à l'Ukraine (2-0) à Wroclaw (Pologne).

Michael Olise a ouvert le score en début de match (10e) puis Kylian Mbappé (82e) a entériné le succès de son équipe en inscrivant son 51e but chez les Bleus, rejoignant Thierry Henry au deuxième rang des buteurs en équipe de France, à six longueurs d'Olivier Giroud.

Les Bleus ont d'abord montré un visage offensif séduisant en première période avant de perdre progressivement leur maîtrise du match après la mi-temps.

La France enchaînera mardi au Parc des Princes face à l'Islande, qui a largement battu l'Azerbaïdjan (5-0), mais devra peut-être jouer sans Désiré Doué et Ousmane Dembélé, tous deux remplacés à cause de pépins physiques.

"On a très bien maîtrisé notre première mi-temps. On aurait dû logiquement prendre un avantage d'un but au moins de plus", a estimé le sélectionneur Didier Deschamps sur TF1. "On a eu un peu de flottement à l'heure de jeu avec deux situations où, heureusement, on s'en sort bien. C'est très bien de commencer cette campagne d'éliminatoires par une victoire."

Les Tricolores sont bien entrés dans la rencontre avec une possession importante et un jeu collectif attrayant entre les quatre joueurs à vocation offensive alignés, dont ne faisait pas partie Ousmane Dembélé, sur le banc au coup d'envoi.

Au coeur de ce quatuor, Michael Olise a confirmé sa montée en puissance aperçue au printemps dernier. Dans tous les bons coups, il a d'abord ouvert le score en croisant sa frappe sur un service en retrait de Bradley Barcola (1-0, 10e).

OLISE "RAYONNANT"

Proche d'un doublé qu'une magnifique parade du gardien ukrainien Anatoliy Trubin a empêché (18e), le joueur du Bayern Munich a mis ses coéquipiers dans les meilleures conditions sans qu'ils ne parviennent à conclure, à l'image de Kylian Mbappé (41e) - qui avait manqué une première occasion un peu plus tôt (22e) - ou Bradley Barcola (75e).

"Michael (Olise) est rayonnant", a loué Didier Deschamps.

Au retour des vestiaires, l'équipe de France a perdu son emprise sur le match. Toujours portée par un bon Anatoliy Trublin, notamment face à Ousmane Dembélé (58e), l'Ukraine a fait passer un frisson dans la défense tricolore quand Artem Dovbyk a forcé Ibrahima Konaté à un sauvetage sur sa ligne (65e) et qu'Illia Zabarnyi a trouvé le poteau dans la foulée (66e).

Une fois l'orage passé, Kylian Mbappé a inscrit le deuxième but des Bleus à la conclusion d'une contre-attaque initiée par Aurélien Tchouaméni (82e).

Le capitaine de l'équipe de France continue de s'inscrire dans l'histoire de la sélection puisqu'il en est devenu le deuxième meilleur buteur avec 51 réalisations, à égalité avec Thierry Henry et derrière Olivier Giroud (57).

"Je veux le dépasser maintenant. C'est un honneur d'égaler un joueur comme Thierry Henry, tout le monde sait ce qu'il représente pour les Français et pour les attaquants. Atteindre ce genre de chiffres aussi tôt (26 ans), c'est lunaire, mais j'aime ça", a réagi Kylian Mbappé.

"Le record, il s'approche. Ce n'est pas (une) chose à laquelle je pense. (...) Mais être meilleur buteur de l'équipe de France, ce n'est pas rien."

En fin de rencontre, Hugo Ekitiké et Maghnes Akliouche ont honoré leur première sélection en équipe de France.

Au rayon des mauvaises nouvelles, Désiré Doué a quitté ses partenaires à la pause à cause d'une gêne au mollet, selon Didier Deschamps. Son remplaçant Ousmane Dembélé a également quitté la pelouse avant la fin du match après s'être tenu l'arrière de la cuisse droite.

