Football-Les Afghanes autorisées à rejouer en compétition internationale officielle

par Julien Pretot

La FIFA a approuvé une modification du règlement pour autoriser les footballeuses afghanes à disputer des matches internationaux officiels dans le cadre des compétitions de la FIFA, permettant ainsi aux joueuses exilées depuis l'arrivée au pouvoir des taliban de retrouver le football international.

L'équipe féminine d'Afghanistan n'a plus disputé de match international officiel depuis le retour au pouvoir des taliban en 2021. Les autorités talibanes ont imposé des restrictions drastiques aux femmes et aux filles, notamment dans les domaines de l'éducation, du travail et du sport, forçant de nombreuses athlètes à fuir le pays ou à abandonner la compétition.

Cette modification des règles s'inscrit dans le prolongement de la stratégie d'action en faveur du football féminin afghan de la FIFA, approuvée par le Conseil de la FIFA en mai dernier, et fait suite à la création d'Afghan Women United, une équipe soutenue par la FIFA qui offre un cadre de jeu structuré aux footballeuses afghanes exilées.

"Nous sommes fiers de l’évolution de l’équipe de réfugiées afghanes. Par la mise en œuvre d’une telle initiative, nous pouvons permettre à des équipes nationales ou représentatives que leur fédération n’est pas en capacité d’inscrire à des compétitions de la FIFA de le faire, et ainsi de franchir un cap – le tout en coordination avec la confédération concernée", a déclaré le président de la FIFA Gianni Infantino.

La phase de sélection de la prochaine équipe d’Afghan Women United est en cours. La FIFA organise des stages de sélection en Angleterre et en Australie et propose des programmes de soutien individuels à près de 90 joueuses.

Afghan Women United devrait disputer ses prochains matches lors de la fenêtre internationale féminine de juin. Les adversaires et les lieux seront annoncés ultérieurement.

En 2021, la FIFA a aidé à évacuer plus de 160 joueuses, responsables et défenseurs des droits humains en danger, liés au football et au basket en Afghanistan.

Les défenseurs du football féminin ont exhorté à plusieurs reprises la FIFA à reconnaître officiellement et à soutenir les joueuses afghanes en exil, arguant qu'on ne devrait pas leur refuser une carrière internationale en raison des restrictions imposées en Afghanistan.

(Reportage de Julien Pretot, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)