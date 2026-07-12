Football-Le Sénégal limoge son sélectionneur après une Coupe du monde jugée décevante

Le Sénégal a annoncé samedi le limogeage du sélectionneur de l'équipe nationale de football Pape Bouna Thiaw, estimant que les résultats obtenus lors de la Coupe du monde 2026 rendaient nécessaire un changement à la tête de l'équipe.

Après son parcours jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des nations en janvier, le Sénégal avait espéré jouer un rôle de premier plan lors de la Coupe du monde.

Mais l'équipe a perdu ses deux premiers matches de groupe contre la France et la Norvège et s'est qualifié in extremis pur la phase à élimination directe de la compétition, en tant que dernier des huit meilleurs troisièmes.

Face à la Belgique en seizième de finale, l'équipe s'est inclinée 3-2 à la fin des prolongations alors qu'elle menait 2-0 à cinq minutes de la fin du temps réglementaire.

Selon le journal L'Équipe, Patrick Vieira, champion du monde avec la France en 1998, figure parmi les favoris pour prendre le poste. La fédération sénégalaise de football a convoqué une conférence de presse lundi.

(Mark Gleeson, Version française Benoit Van Overstraeten)