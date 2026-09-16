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Football: Le Real Madrid défend la liberté d’expression de ses joueurs après la polémique sur Ceuta
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 18:02
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Ligue des champions de l'UEFA - Real Madrid - Inter Milan

Ligue des champions de l'UEFA - Real Madrid - Inter Milan

par Fernando Kallas

Le Real ‌Madrid a défendu le droit de ses joueurs à exprimer des opinions divergentes ​après que les attaquants Kylian Mbappé et Vinicius Jr. ont masqué mardi un message de solidarité en faveur de la population de Ceuta avant le match ​de Liga contre Elche.

Les deux équipes sont entrées sur le terrain vêtues de t-shirts portant l'inscription "Todos somos ​caballas" ("Nous sommes tous des maquereaux") – "caballas" étant le ⁠surnom donné aux habitants du territoire espagnol de Ceuta, confronté en juillet ‌à un afflux massif de migrants en provenance du Maroc.

Kylian Mbappé et Vinicius ont remonté leur maillot jusqu’à la poitrine, rendant ​le message illisible, avant ‌de le retirer complètement après la sortie du tunnel. Leur ⁠coéquipier Ibrahima Konaté s’est contenté de tenir son maillot à la main.

Un responsable du Real Madrid a déclaré à Reuters que le club avait accepté la ⁠demande d’Elche de ‌manifester ce soutien en signe de solidarité et de porter ⁠ces maillots, mais qu’en tant qu’organisation, le club respectait le principe de ‌liberté individuelle.

Le Real avait mis en place mardi dernier un tifo ⁠dans sa tribune chantante en soutien à Ceuta lors de ⁠son match de ‌Ligue des champions contre l’Inter Milan, les supporters brandissant des pancartes représentant le ​drapeau du territoire.

L’initiative du t-shirt au ‌coeur de la controverse est due à l’Association des entreprises de Valence. Les joueurs de Barcelone ne ​l'ont pas porté dimanche lors de la rencontre contre Levante.

Lundi, l’international marocain Ez Abde a été l'objet de commentaires injurieux sur les réseaux ⁠sociaux pour avoir porté ce t-shirt avant le match du Real Betis contre Villarreal.

Ez Abde a répondu par un communiqué qu’il ne s’excuserait pas pour son geste et que ce message visait à soutenir une communauté et une cause sociale, plutôt qu’à exposer une position politique.

(Reportage de Ruairidh BarlowVersion française Matthieu Huchet, ​édité par Sophie Louet)

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