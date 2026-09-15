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Football: Le RC Lens se sépare de son entraîneur Toppmöller
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 19:10
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Ligue 1 - RC Lens - FC Lorient

Ligue 1 - RC Lens - FC Lorient

Le RC Lens ‌s'est séparé de son entraîneur Dino Toppmöller après seulement six matches en ​poste, a annoncé mardi le club artésien dans un communiqué.

"Dans un esprit de respect mutuel, le Racing Club de Lens et Dino ​Toppmöller annoncent, d’un commun accord, la fin de leur collaboration", a-t-il déclaré.

"Au terme de ​nombreux échanges consacrés à la vie ⁠du groupe, au fonctionnement et l’organisation du staff, le Racing ‌a fait part à son entraîneur de sa volonté de remodeler celui-ci."

"Ces évolutions structurantes n’ayant pu être partagées ​par Dino Toppmöller, ‌le club, en responsabilité, a pris la décision ⁠de mettre un terme à sa mission, ainsi qu’à celle de ses deux adjoints", a ajouté le club.

L'Allemand de 45 ans avait ⁠été nommé en ‌juin dernier pour remplacer Pierre Sage, parti à Crystal ⁠Palace après une saison 2025-2026 conclue par la première Coupe ‌de France de l'histoire du club et une deuxième ⁠place en Ligue 1.

Dino Toppmöller, initialement sous contrat jusqu'en ⁠2028, avait débuté ‌son mandat par une victoire surprise contre le Paris Saint-Germain en ​août lors du Trophée des ‌champions (1-0).

Toutefois, depuis lors, les Sang et Or n'ont gagné qu'un seul de leurs quatre ​premiers matches de Ligue 1. Ils ont par ailleurs commencé leur campagne de Ligue des champions par un succès ⁠renversant sur la pelouse du Slavia Prague (3-2).

Actuellement 10e de Ligue 1, le RC Lens se déplace à Monaco, vendredi, à l'occasion de la cinquième journée de championnat. Yannick Cahuzac, qui était l'adjoint de Dino Toppmöller, prendra place sur le banc artésien, a précisé mardi le ​RCL.

(Rédigé par Vincent Daheron)

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