Football: Le RC Lens se sépare de son entraîneur Toppmöller

Ligue 1 - RC Lens - FC Lorient
Le RC Lens s'est séparé de son entraîneur Dino Toppmöller après seulement six matches en poste, a annoncé mardi le club artésien dans un communiqué.
"Dans un esprit de respect mutuel, le Racing Club de Lens et Dino Toppmöller annoncent, d’un commun accord, la fin de leur collaboration", a-t-il déclaré.
"Au terme de nombreux échanges consacrés à la vie du groupe, au fonctionnement et l’organisation du staff, le Racing a fait part à son entraîneur de sa volonté de remodeler celui-ci."
"Ces évolutions structurantes n’ayant pu être partagées par Dino Toppmöller, le club, en responsabilité, a pris la décision de mettre un terme à sa mission, ainsi qu’à celle de ses deux adjoints", a ajouté le club.
L'Allemand de 45 ans avait été nommé en juin dernier pour remplacer Pierre Sage, parti à Crystal Palace après une saison 2025-2026 conclue par la première Coupe de France de l'histoire du club et une deuxième place en Ligue 1.
Dino Toppmöller, initialement sous contrat jusqu'en 2028, avait débuté son mandat par une victoire surprise contre le Paris Saint-Germain en août lors du Trophée des champions (1-0).
Toutefois, depuis lors, les Sang et Or n'ont gagné qu'un seul de leurs quatre premiers matches de Ligue 1. Ils ont par ailleurs commencé leur campagne de Ligue des champions par un succès renversant sur la pelouse du Slavia Prague (3-2).
Actuellement 10e de Ligue 1, le RC Lens se déplace à Monaco, vendredi, à l'occasion de la cinquième journée de championnat. Yannick Cahuzac, qui était l'adjoint de Dino Toppmöller, prendra place sur le banc artésien, a précisé mardi le RCL.
(Rédigé par Vincent Daheron)
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