Football-Le Portugais Hugo Oliveira nommé entraîneur de Strasbourg

Primeira Liga - Sporting CP - Famalicão
Le RC Strasbourg a nommé dimanche le Portugais Hugo Oliveira au poste d'entraîneur pour succéder à l'Anglais Gary O'Neil, parti en Premier League dans le club d'Ipswich Town.
La durée du contrat n'a pas été précisée.
"C'est un honneur d'être ici à Strasbourg et de rejoindre un aussi beau projet, où l'histoire et l'ambition s'accordent parfaitement", a déclaré le technicien de 47 ans dans un communiqué. "Je veux apporter des émotions, créer des souvenirs et donner le meilleur de moi-même pour aider le club à continuer à se développer."
Après avoir occupé le poste d'adjoint dans plusieurs clubs anglais (Watford, Everton, Fulham), Hugo Oliveira occupait son premier poste d'entraîneur principal à Famalicao, au Portugal, depuis décembre 2024.
(Rédigé par Vincent Daheron)
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