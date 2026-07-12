Football-Le Portugais Hugo Oliveira nommé entraîneur de Strasbourg

Primeira Liga - Sporting CP - Famalicão

Le ‌RC Strasbourg a nommé ​dimanche le Portugais Hugo Oliveira au poste d'entraîneur pour succéder ​à l'Anglais Gary O'Neil, parti en ​Premier League dans ⁠le club d'Ipswich Town.

La durée ‌du contrat n'a pas été précisée.

"C'est un honneur ​d'être ‌ici à Strasbourg et de ⁠rejoindre un aussi beau projet, où l'histoire et l'ambition ⁠s'accordent parfaitement", ‌a déclaré le technicien ⁠de 47 ans dans ‌un communiqué. "Je veux apporter ⁠des émotions, créer des ⁠souvenirs et ‌donner le meilleur de moi-même ​pour aider ‌le club à continuer à se développer."

Après avoir ​occupé le poste d'adjoint dans plusieurs ⁠clubs anglais (Watford, Everton, Fulham), Hugo Oliveira occupait son premier poste d'entraîneur principal à Famalicao, au Portugal, depuis décembre 2024.

(Rédigé par ​Vincent Daheron)