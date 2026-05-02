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Football-Le FC Metz officiellement relégué en Ligue 2
information fournie par Reuters 02/05/2026 à 21:02

Le FC Metz est officiellement relégué en Ligue 2 après sa défaite samedi face à l'AS Monaco (2-1) lors de la 32e journée de Ligue 1.

Dernier de l'élite avec 16 points, soit neuf unités de retard sur le 16e et barragiste Auxerre à deux journées de la fin du championnat, Metz ne peut plus échapper à la relégation.

Le club, promu la saison dernière grâce à sa victoire en barrages contre le Stade de Reims (4-2 après prolongation au cumulé), est habitué à faire l'ascenseur ces dernières années.

C'est la quatrième fois au 21e siècle que le club mosellan retrouve la Ligue 2 un an seulement après l'avoir quittée et la troisième fois consécutive qu'il ne parvient pas à se maintenir dans l'élite.

Le FC Metz vit une saison en enfer avec seulement trois victoires en championnat, obtenues consécutivement en octobre et novembre dernier. Il n'avait auparavant remporté aucun de ses neuf premiers matches de Ligue 1 et reste depuis sur une série de 20 rencontres sans victoire en championnat.

La Coupe de France, dont la finale opposera le 22 mai Lens à Nice, n'a pas davantage souri aux Grenats, éliminés en 16es de finale par Montpellier (4-0), pensionnaire de Ligue 2.

Benoît Tavenot, nommé en janvier pour succéder à Stéphane Le Mignan au poste d'entraîneur, n'aura pas réussi à sauver Metz de la relégation.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)

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