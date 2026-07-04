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Football-Le Cap-Vert prend date avec le Mondial après un parcours remarquable
information fournie par Reuters 04/07/2026 à 22:27

par Nick Mulvenney

La belle aventure du Cap-Vert à sa première Coupe du monde s'est achevée vendredi contre l'Argentine (3-2 a.p.), en seizièmes de finale, mais les Requins bleus ont quitté le tournoi la tête haute après avoir bousculé les champions du monde en titre.

Archipel de dix îles volcaniques au large de l'Afrique de l'Ouest, peuplé d'environ 500.000 habitants, le Cap-Vert n'avait disputé son premier match de qualification pour une Coupe du monde qu'au début du siècle et occupait la 67e place mondiale avant le tournoi.

L'équipe de Bubista, composée de joueurs expérimentés et de jeunes talents, a déjoué les pronostics en tenant en échec l'Espagne (0-0) et l'Uruguay (2-2) pour finir deuxième de son groupe.

Face à l'Argentine de Lionel Messi, elle est revenue deux fois au score avant de s'incliner sur un but contre son camp en prolongation (3-2).

Applaudis à leur sortie par les supporters de l'Albiceleste, salués par Lionel Scaloni et Lionel Messi, les Capverdiens ont atteint leur objectif : marquer le tournoi de leur empreinte.

"Aujourd'hui, nous avons affronté l'Argentine d'égal à égal. Nous nous sommes battus pour le résultat. Nous n'y sommes pas parvenus, mais c'est le football", a déclaré Vozinha, le gardien de 40 ans.

"Nous avons réalisé un rêve, pas seulement pour l'équipe nationale, mais pour tout le peuple capverdien. Nous pouvons en être très fiers."

La résistance du Cap-Vert face à l'Espagne, l'Uruguay et l'Argentine a aussi donné du poids aux arguments en faveur d'une Coupe du monde élargie à 48 équipes.

"NOUS AVONS MONTRÉ LA VOIE"

Ces performances sont le résultat d'un projet de long terme mené par Bubista, qui a rassemblé des joueurs d'origine capverdienne venus du monde entier autour d'une identité claire et d'un plan de jeu solide.

Les joueurs nés aux Pays-Bas, au Portugal, en France, en Irlande et aux États-Unis se sont intégrés à ceux originaires de l'archipel pour former une équipe cohérente.

"L'un des aspects les plus positifs de cette Coupe du monde, c'est que plus personne n'a besoin de demander ce qu'est le Cap-Vert", a déclaré Pico Lopes, défenseur central né à Dublin.

"Nous avons montré la voie à tous les Capverdiens du monde qui rêvent de devenir footballeurs. J'espère que la nouvelle génération voudra, elle aussi, monter sur cette scène."

(Reportage de Nick Mulvenney ; version française Olivier Cherfan, édité par Vincent Daheron)

Sport
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