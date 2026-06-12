Football-Larin sauve le Canada d'une défaite et décroche le nul 1-1 contre la Bosnie

(ajoute des détails)

* La Bosnie a pris l'avantage dès le début du match grâce au premier but international de Jovo Lukic

* Le Canada a eu du mal à conclure jusqu'à l'égalisation de dernière minute de Larin

* Un remplaçant marque le premier but du Canada en Coupe du monde à domicile

Entré en cours de jeu, l'attaquant canadien Cyle Larin a arraché le match nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine lors d'une première journée endiablée du Groupe B vendredi, alors que la défaite avait longtemps semblé inéluctable pour les co-organisateurs du Mondial.

La Bosnie a pris l'avantage à la 21ème minute lorsque Jovo Lukic a repris de la tête un corner pour inscrire son premier but international, mais le Canada s'est rué vers l'avant et aurait dû égaliser par l'intermédiaire de Richie Laryea à la 53ème, mais le Bosnien Sead Kolasinac a miraculeusement détourné le ballon sur la barre transversale pour sauver son équipe.

Les Canadiens ont continué à attaquer sans relâche, mais malgré de nombreuses occasions, ils ont manqué de précision dans la finition, tandis que les Bosniaques repoussaient une succession de centres et semblaient se diriger vers une victoire sur le fil.

Cyle Larin en avait toutefois décidé autrement : entré en jeu à la 76ème minute, il a immédiatement fait la différence, pivotant dans la surface et expédiant un tir dévié au fond des filets moins de trois minutes plus tard pour égaliser et faire exploser de joie le public local.

Ce résultat a permis au Canada de remporter son tout premier point en Coupe du monde, mais l'a privé du début de campagne victorieux qu'il espérait tant.

Jonathan David a eu une occasion en or de donner l'avantage au Canada en début de match, mais le meilleur buteur de l'histoire du pays a envoyé son tir bien frappé depuis le centre de la surface droit sur le gardien Nikola Vasilj.

Après que Jovo Lukic a ouvert le score pour les Dragons aguerris, c'est le Canada, porté par un public bruyant vêtu de rouge, qui a pris le dessus.

Le Canada a mis la pression pendant le reste de la mi-temps, mais n’a pas réussi à s’imposer dans la moitié de terrain bosniaque, presque tous les ballons envoyés dans la surface étant rapidement dégagés.

Les hôtes ont failli égaliser en début de deuxième période lorsque Richie Laryea s'est retrouvé seul face au but et que son tir semblait certain de franchir la ligne, jusqu'à ce que Sead Kolasinac intervienne in extremis pour dégager le ballon sur la barre transversale.

Alors que le match s'ouvrait, la Bosnie a failli doubler son avance quelques instants plus tard quand Ermedin Demirovic s'est retrouvé seul face au but, mais Maxime Crepeau, qui faisait ses débuts en Coupe du monde après avoir manqué l'édition 2022 en raison d'une fracture à la jambe, a réalisé un arrêt crucial.

Cela a ouvert la voie à l'attaquant de Southampton Larin, qui a eu l'honneur de marquer le premier but du Canada en Coupe du monde à domicile en expédiant un tir du pied droit depuis le centre de la surface à la 78ème minute, quelques instants après son entrée en jeu.

(Reportage Philip O'Connor; version Clément Martinot)