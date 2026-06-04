Football-La France battue à domicile par la Côte d'Ivoire en préparation au Mondial

(Actualisé avec déclarations)

L'équipe de France a été défaite par la Côte d'Ivoire (2-1), jeudi à Nantes (Loire-Atlantique), lors du premier de ses deux matches de préparation avant la Coupe du monde, au cours duquel elle s'est présentée en seconde période avec une formation largement remaniée.

Auteur d'une belle performance qui pourrait lui offrir un rôle de titulaire au Mondial, dont le coup d'envoi sera donné la semaine prochaine, Rayan Cherki a ouvert le score juste avant la mi-temps d'un magnifique enchaînement (45e).

Mais Guéla Doué a ensuite égalisé pour la Côte d'Ivoire au retour des vestiaires (53e) puis délivré une passe décisive à Amad Diallo, auteur du but de la victoire (84e).

"C'est une défaite, ça ne fait jamais plaisir même si on a fait de bonnes choses, surtout en première mi-temps", a réagi le sélectionneur Didier Deschamps sur TF1. "En deuxième mi-temps, ça a été plus difficile pour nous. Évidemment que les nombreux changements n'ont pas aidé."

Dans une rencontre assez ouverte au stade de la Beaujoire, les Tricolores ont montré deux visages: un premier réjouissant, avec une équipe assez proche de celle qui devrait démarrer le Mondial, puis un deuxième plus terne, en raison de la large rotation réalisée par Didier Deschamps.

Rayan Cherki avait bien lancé les Bleus à quelques secondes de la mi-temps. Il a réalisé un festival dans la défense ivoirienne avant de croiser sa frappe du pied droit pour inscrire son deuxième but en sélection.

Le milieu offensif de Manchester City avait déjà mis Yahia Fofana en évidence quelques secondes plus tôt et avait, surtout, manqué de reprendre à bout portant un centre en retrait parfait de Marcus Thuram (32e).

Avant lui, Kylian Mbappé a vu sa frappe repoussée par Yahia Fofana (7e), qui a aussi frustré Michael Olise (21e), tandis qu'Adrien Rabiot a manqué le cadre de peu d'une tentative lointaine (16e).

MBAPPÉ REMPLACÉ À LA PAUSE, DEMBÉLÉ ET DOUÉ SUR LE BANC

Mais les Ivoiriens ont profité d'une équipe française sans repères en deuxième période, après les cinq changements opérés à la pause par "DD", pour s'offrir une victoire de prestige face à la première nation au classement FIFA.

"Sur la deuxième mi-temps, je fais les dix changements, donc il y a moins d'automatismes qu'avec ceux qui ont commencé", a reconnu Didier Deschamps.

Simon Adingra avait alerté une première fois Mike Maignan en subtilisant le ballon dans les pieds d'Aurélien Tchouaméni (42e).

C'est surtout Guéla Doué qui a changé le cours du match. Le frère de l'international français Désiré Doué a trompé tranquillement Mike Maignan après une belle passe en profondeur de Nicolas Pepe. Le latéral droit de Strasbourg a ensuite délivré le centre pour Amad Diallo, plus prompt que Malo Gusto, pour marquer le but de la victoire.

Pour son avant-dernier match en France à la tête de la sélection, Didier Deschamps avait décidé de se passer au coup d'envoi des six finalistes de la Ligue des champions. Seuls Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola ont foulé la pelouse, ainsi que Lucas Hernandez, mais ce dernier n'était pas entré en jeu avec le PSG samedi dernier en finale de C1.

Les Parisiens Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont restés sur le banc de touche.

Cette première défaite depuis un an (le 5 juin 2025 contre l'Espagne, 5-4) ne tombe pas au meilleur moment, à douze jours du premier match des Bleus lors de la Coupe du monde 2026.

"Il n'y a pas de conclusions à tirer de ce match", a estimé Aurélien Tchouaméni sur TF1. "Même si on avait fait un excellent match, ça n'aurait pas valu grand chose pour la suite. On sera prêt."

Parmi ses dix changements, le sélectionneur a notamment sorti Kylian Mbappé à la pause. Le capitaine, 56 buts en sélection, devra attendre avant d'égaler le record de buts en équipe de France détenu par Olivier Giroud (57).

Avant de s'envoler aux Etats-Unis, les Bleus joueront lundi une dernière rencontre de préparation face à l'Irlande du Nord, à Lille (Nord). Ils feront leur entrée en lice au Mondial le 16 juin, près de New York, face au Sénégal. Ils affronteront ensuite l'Irak (22 juin) puis la Norvège (26 juin).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)