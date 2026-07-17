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Football-La Fifa n'a pas tenu sa promesse d'une Coupe du monde "pour tous", déplorent des associations
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 19:36

* Des supporters ont été privés de tournoi faute de visa

* Des organisations de défense des droits de l'homme prévoient de publier en septembre un rapport sur la compétition

par Amy Tennery

La Fifa n'a pas tenu sa promesse d'organiser la Coupe du monde "la plus inclusive", estime la Sport & Rights Alliance, qui regroupe des organisations de défense des droits, invoquant les politiques strictes des États-Unis en matière de visas qui ont empêché de nombreux supporters de se rendre sur place, alors même que la compétition accueillait davantage d'équipes.

L'instance dirigeante du football mondial a organisé cette année la plus grande édition jamais vue de la compétition, en portant le nombre d'équipes de 32 à 48.

Mais alors que la Fifa avait promis que les Etats-Unis – qui co-organisaient l’événement avec le Canada et le Mexique – ouvriraient leurs portes au monde entier, la Sport & Rights Alliance a souligné jeudi que celles-ci sont restées verrouillées pour de nombreux supporters.

"Pour un pays comme le Maroc, nous avons encore du mal à trouver la moindre personne, le moindre détenteur de billet, qui ait pu obtenir un visa pour la Coupe du monde. Il en va de même pour l’Égypte, la Jordanie, l’Irak et l’Ouzbékistan", a déclaré Ronan Evain, directeur exécutif de Football Supporters Europe.

"La promesse de la Fifa d'accueillir le monde entier et d'unir le monde autour de la Coupe du monde a largement échoué."

La Fifa et la Maison Blanche n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

"DÉTENDEZ-VOUS, RESTEZ CALMES"

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a déclaré au début du tournoi que les décisions en matière d’immigration relevaient en dernier ressort des autorités nationales, tandis que le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a défendu les refus de visa, affirmant que son département s’était concerté avec les responsables de la Fifa.

"Détendez-vous, restez calmes", tel était le message du président de la Fifa à la veille du coup d’envoi, alors que l’arbitre somalien de la Coupe du monde, Omar Abdulkadir Artan, s’était vu refuser l’entrée aux États-Unis malgré un visa en règle.

L'administration de Donald Trump a expliqué que les États-Unis lui avaient refusé l'entrée en raison de ses liens avec des "membres présumés d'organisations terroristes".

Plusieurs pays, dont le Sénégal, ont été largement en sous-effectif dans les tribunes, les États-Unis ayant suspendu la délivrance de visas à la plupart des ressortissants de ces pays.

La Sport & Rights Alliance prévoit la publication, en septembre, d'un rapport consacré aux atteintes aux droits humains recensées pendant le tournoi.

"Cette Coupe du monde a donné lieu à de nombreuses occasions de se réjouir, notamment la participation d’Haïti, la première depuis 52 ans, le parcours de Cendrillon du Cap-Vert et, bien sûr, les drapeaux arc-en-ciel flottant lors du Pride Match Day à Seattle", a déclaré Minky Worden, directrice des initiatives mondiales chez Human Rights Watch. "Impossible, cependant, de fermer les yeux sur le côté sombre des politiques menées par le principal pays-hôte du tournoi."

(Reportage Amy Tennery à New York; version française Clément Martinot)

Sport
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