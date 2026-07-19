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Cyclisme-Le Danois Vingegaard abandonne le Tour de France après une chute
information fournie par Reuters 19/07/2026 à 17:13

Tour de France

Tour de France

par Vincent ‌Daheron

Le Danois Jonas Vingegaard, double ​vainqueur du Tour de ​France, a ⁠abandonné dimanche la ‌113e édition de la Grande boucle ​après ‌une chute lors ⁠de la 15e étape.

Le coureur de ⁠l'équipe ‌Visma-Lease a bike, ⁠deuxième du ‌classement général ⁠au départ de la ⁠15e ‌étape, a chuté dans ​un ‌virage à droite en descente ​à un peu plus ⁠de 20 km de l'arrivée au plateau de Solaison (Haute-Savoie).

(Reportage de Vincent Daheron à ​Vougy)

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