Cyclisme-Le Danois Vingegaard abandonne le Tour de France après une chute

Tour de France
par Vincent Daheron
Le Danois Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, a abandonné dimanche la 113e édition de la Grande boucle après une chute lors de la 15e étape.
Le coureur de l'équipe Visma-Lease a bike, deuxième du classement général au départ de la 15e étape, a chuté dans un virage à droite en descente à un peu plus de 20 km de l'arrivée au plateau de Solaison (Haute-Savoie).
(Reportage de Vincent Daheron à Vougy)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer