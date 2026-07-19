Un député britannique appelle la fédération anglaise à quitter la FIFA
La cup est pleine. Peu avant la petite finale remportée par son pays face à la France, Sir Ed Davey, chef du parti libéral-démocrate britannique, a appelé la Fédération anglaise de football et l’UEFA à quitter la FIFA , qu’il accuse de « détruire l’intégrité du beautiful game » et d’être « allée trop loin », en citant notamment l’exemple de l’affaire Balogun.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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