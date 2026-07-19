Vers une délocalisation de la Supercoupe d’Espagne en Egypte ?

Nouvelle destination, même langue parlée dans les tribunes. Organisée en format final four depuis 2020, la Supercoupe d’Espagne se joue désormais chaque année en Arabie saoudite (à l’exception de l’édition 2021, COVID oblige). Cependant, en raison d’un conflit d’agenda lié à la tenue de la Coupe d’Asie des Nations, qui se déroulera du 7 janvier au 5 février 2025 au sein du royaume wahabite, la fédération cherche espagnole cherche un point de chute pour accueillir sa poule aux œufs d’or , à laquelle participeront le FC Barcelone, vainqueur de la dernière édition, l’Atlético de Madrid, le Real Madrid et la Real Sociedad.

Caire to join ?

Selon les informations du quotidien Marca , les candidats sont nombreux, à commencer par les Etats-Unis, le Mexique et la Chine. Un temps évoqué, le Qatar ne semble pas avoir les faveurs de la fédération espagnole en raison du conflit au Moyen-Orient qui rendrait la tenue de l’évènement incertaine pour raisons de sécurité.…

JD pour SOFOOT.com