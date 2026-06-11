Football-La FIFA et la FIFpro annoncent la signature d'un accord de coopération

La FIFA et la FIFpro, la confédération internationale des syndicats de joueurs, ont annoncé mercredi la signature d'un accord de coopération qui confère aux joueurs un rôle officiel dans la gouvernance et établit un cadre pour négocier des modifications du système des transferts, des règles relatives au bien-être des joueurs et des périodes de repos.

Cet accord, qui court jusqu'en décembre 2031, reconnaît officiellement la FIFpro comme le syndicat mondial des joueurs et joueuses professionnels de football.

Il accorde pour la première fois au syndicat un siège au Conseil de la FIFA et place des représentants des joueurs au sein des comités juridiques de la FIFA.

En contrepartie, la FIFpro et ses syndicats membres s'engagent à mettre fin aux procédures judiciaires lancées contre la FIFA.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré dans un communiqué conjoint publié par les deux instances que cet accord marquait "une nouvelle ère dans les relations entre la FIFA et la FIFpro".

Aux termes de l'accord, toute modification future du système mondial des transferts, des normes de bien-être des joueurs et des périodes de repos obligatoires nécessitera un accord collectif entre les parties. La FIFpro a en outre accepté de respecter le calendrier officiel des matchs internationaux.

(Tommy Lund)