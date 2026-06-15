Football-La dernière danse de Deschamps après 14 ans à la tête des Bleus

Didier Deschamps a joué lundi dernier à Villeneuve-d'Ascq (Nord), contre l'Irlande du Nord (3-1), son dernier match sur le sol français à la tête des Bleus, à quelques jours de lancer son ultime compétition face au Sénégal mardi, avant de céder sa place de sélectionneur après 14 ans de service.

Le Basque de 57 ans espère atteindre la barre des 187 matches à ce poste, ce qui voudrait dire une troisième finale de Coupe du monde consécutive pour l'équipe de France après le titre de 2018 et la cruelle défaite contre l'Argentine en 2022 (3-3, 4-2 aux t.a.b.).

Nommé à l'été 2012 pour succéder à Laurent Blanc, dans la foulée de l'élimination en quarts de finale de l'Euro par l'Espagne (2-0), Didier Deschamps a remis progressivement la sélection tricolore sur le devant de la scène.

"Je sais pourquoi je suis là, je suis au service de l'équipe de France depuis pas mal d'années et ce n'est pas ma personne (qui compte). Je fais en fonction de l'objectif de l'équipe de France", disait-il en conférence de presse, fin mai, au début de la préparation.

Au moment de céder la place la plus convoitée du football français, "DD" laisse derrière lui une deuxième Coupe du monde en 2018 – vingt ans après la première décrochée en tant que capitaine –, une finale de Mondial en 2022 et d'Euro en 2016 ainsi qu'un titre en Ligue des nations en 2021.

"Je sais que je suis un privilégié. Onze ans en tant que joueur, là, c'est la 14e année. Je profite de chaque moment", avait-il poursuivi.

Ne faisant pas toujours l'unanimité, parfois cible des critiques pour son approche pragmatique éloignée des entraîneurs en vogue de la décennie, Didier Deschamps a toujours répondu par des résultats probants dans presque chaque compétition qu'il a disputée, grâce à sa capacité d'adaptation en cours de tournoi.

Dernièrement, il a encore modifié son système de jeu pour mettre en valeur son impressionnant vivier de talents offensifs. Les deux victoires en amical contre le Brésil (2-1) et la Colombie (3-1), en mars aux États-Unis, ont d'ailleurs été particulièrement séduisantes dans leur contenu.

Son principal échec restera l'élimination en huitièmes de finale de l'Euro 2021 par la Suisse (3-3, 5-4 aux t.a.b.), une compétition lors de laquelle il avait notamment rappelé l'attaquant Karim Benzema après près de six ans loin des Bleus.

Jamais un sélectionneur n'avait occupé ce poste si longtemps depuis que la fonction est apparue dans les années 1960 et l'héritage qu'il laissera se mesurera aussi quand il quittera son poste. Une décision qu'il avait annoncée en janvier 2025.

"On sait tous ce que le coach a apporté à l'équipe de France, si on peut lui donner la plus belle sortie possible lors de cette compétition, on le fera bien volontiers", a prévenu le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni, en conférence de presse, au début du rassemblement.

Il sera ensuite l'heure d'une nouvelle ère, très certainement incarnée par Zinédine Zidane, champion du monde 1998 et d'Europe 2000 avec les Bleus, triple vainqueur de la Ligue des champions à la tête du Real Madrid et successeur attendu.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)