Football: L'équipe de France battue par l'Espagne en demi-finales de la Coupe du monde

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Demi-finale - France - Espagne

L'équipe de France ‌s'est inclinée face à l'Espagne (2-0), mardi à Dallas, sans ​parvenir à mettre réellement en difficulté les champions d'Europe en titre, et ne disputera pas de troisième finale ​consécutive en Coupe du monde.

L'Espagne affrontera en finale le vainqueur de ​la rencontre entre l'Argentine, ⁠tenante du titre, et l'Angleterre, opposées mercredi (19h00 GMT) à ‌Atlanta.

Pour sa part, la France disputera la "petite finale", samedi (21h00 GMT), à Miami.

S'ils ont mieux ​entamé le match ‌que la "Roja", les Bleus ont concédé un ⁠penalty avant la demi-heure de jeu, quand Lamine Yamal a surpris Lucas Digne sur un dégagement. L'attaquant ⁠Mikel Oyarzabal s'est ‌chargé de battre Mike Maignan (22e).

Le latéral droit ⁠Pedro Perro a creusé l'écart pour l'Espagne à ‌l'approche de l'heure de jeu, en plongeant ⁠dans le dos de la défense française ⁠aux abords de ‌la surface de réparation (58e).

Entre-temps, en première période, William Saliba ​avait dû céder sa ‌place en défense centrale, sur blessure (30e). Il a été remplacé par Maxence ​Lacroix.

Les entrées en jeu de Désiré Doué, à la place de Bradley Barcola, et de ⁠Rayan Cherki, en remplacement de Michael Olise, n'ont pas permis aux Bleus d'inquiéter davantage le gardien espagnol Unai Simon, alors qu'ils avaient marqué au moins un but dans chacun de leurs matchs précédents dans ce ​tournoi.

(Rédaction de Paris)