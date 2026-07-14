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Didier Deschamps enrage contre l’arbitrage
information fournie par So Foot 14/07/2026 à 23:49

Didier Deschamps enrage contre l’arbitrage

Didier Deschamps enrage contre l’arbitrage

Le Mondial des Bleus est fini est c’est dur à avaler. Battus sans discussion par l’Espagne en demi-finale du Mondial, les Tricolores n’ont pas réussi à passer la montagne espagnole. Forcément, ça se ressent dans les réactions d’après match , notamment celle de Didier Deschamps, qui a concédé que « l’Espagne a montré quelque chose de plus ».

Un tacle à l’arbitre

Au micro de M6, le sélectionneur a évoqué « beaucoup de déception » et des joueurs « anéantis ». « On avait beaucoup d’ambition, même s’il faut être aussi logique et reconnaître qu’aujourd’hui on a été un ton en dessous sur le plan technique, face à une équipe qui a bien maitrisé son sujet », a -t-il concédé, avant d’évoquer l’arbitre .…

JF pour SOFOOT.com

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